После деоккупации в Крыму создадут 10 военных администраций – Ташева

После деоккупации Крыма на полуострове рассматривается возможность создания 10 районных военных администраций в соответствии с новым законодательством. Такая инициатива призвана реализовать реформу децентрализации на освобожденной территории, заявила постпред президента в АРК Тамила Ташева.

Она подчеркнула важность пересмотра подхода к процессу децентрализации в Крыму. На полуострове надо будет создать действенную систему управления, чтобы показать жителям преимущества реформы, которая нарабатывалась в Украине за период войны.

Ташева отметила, что законодательные изменения необходимы для урегулирования законодательства при создании военных администраций в АРК. Они помогут определиться с территориальными общинами, которые будут после деоккупации в Крыму.