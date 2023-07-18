ГУР: Суровикин фактически отстранен, его судьба решается
Заместитель командующего группировкой вторжения РФ в Украину Сергей Суровикин фактически отстранен от полномочий после "мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом заявил представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.
По его словам, после "бунта" Пригожина в России начались "соревнования жаб и гадюк", а Суровикин фактически лишен своих полномочий.
Он отметил, что судьба высокопоставленного российского военного преступника еще не решена.
Юсов заявил, что перестановки в военном руководстве РФ играют на руку Украине, но в долгосрочной перспективе, так как негативно влияют на моральный дух и боеспособность врага.
"Не нужно быстрого обвала какого-то ждать", — подчеркнул разведчик.