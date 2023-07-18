Встреча министров G20 может завершиться без результата из-за раскола — СМИ

Двухдневные переговоры министров финансов стран G20 в Индии, вероятно, завершатся во вторник, 18 июля, без совместного заявления из-за разногласий по войне РФ против Украины. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

Во время председательства в G20 Индия надеется достичь консенсуса по реформам международных банков, глобальному руководящему принципу относительно криптовалют и ускорить решение долговых проблем уязвимых стран, но раскол позиций вокруг войны РФ против Украины остается.

"Вся наша повестка дня продвигается вперед и принимается всеми" , - заявил чиновник Индии на условиях анонимности.

Большинство западных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, настаивали на решительном осуждении России и ее войны против Украины, в то время как РФ и ее союзник Китай выступали против любого такого шага, добавил чиновник.

Индия, как принимающая встречу страна, не смогла подготовить окончательное коммюнике, приемлемое для всех членов, заявил чиновник, поскольку некоторые члены группы настаивали на том, чтобы называть конфликт войной, в то время, как Россия называет свое вторжение "специальной военной операцией".

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Индия занимает преимущественно "нейтральную" позицию, отказавшись обвинять Россию во вторжении и призывая к дипломатическому решению. При этом страна увеличила закупки российской нефти.

В субботу, 15 июля, индийский чиновник заявил Reuters, что установление мира между Украиной и РФ выходит за пределы компетенции G20, и такие усилия лучше всего прилагать в рамках ООН и путем двусторонних переговоров.

Ранее на этой неделе министр финансов США Джанет Йеллен сказала, что поддержка Украины со стороны Вашингтона непоколебима, и одной из основных целей этого года является борьба с попытками России обойти санкции.

Очередные переговоры в Индии стали третьей встречей министров финансов стран G20 во время председательства Индии. Индия не смогла подготовить совместное заявление ни по одному из ключевых направлений, с тех пор как перебрала на себя председательство в G20 в декабре прошлого года.

Некоторые чиновники заявили, что острота дискуссии была меньше, чем во время первых встреч в Бенгалуру в феврале, хотя страны оставались жесткими в своих позициях.

После завершения встреч в Бенгалуру отсутствие консенсуса между членами G20 привело к тому, что Индия прибегла к выпуску "резюме и итогового документа", в котором просто подытожила двухдневные переговоры и перечислила разногласия.