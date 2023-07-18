За сутки россияне атаковали 10 областей – сводки ОВА

Российские войска за сутки совершили атаки на 10 областей Украины, погибли и ранены. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 вторника, 18 июля, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил три обстрела, раздались 11 взрывов. По Семеновской общине Новгород-Северского района россияне выпустили две неуправляемые ракеты из вертолетов, совершили обстрел из минометов (горело сено на территории бывшей фермы). По Сновскому обществу Корюковского района враг бил из минометов.

В Сумской области утром зафиксировано 45 обстрелов приграничья. Раздался 271 взрыв. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Юнаковская, Хотинская, Новослободская, Середино-Будская, Эсманская, Шалыгинская общины.

В Белопольской общине погибли два человека, ранения получили десять человек. Повреждено административное здание, четыре многоквартирных дома, гараж, два автомобиля, электросети. В других общинах зафиксировано разрушение и повреждение гражданских объектов жилья.

За сутки 24 прифронтовых населенных пункта Запорожской области находились под вражеским огнем. Войска РФ совершили 104 обстрела: из авиации били по Орехову, Новодаровке и Малой Токмачке, из БПЛА атаковали Новоандреевку, из РСЗО обстреливали Новодаровку, Темировку, Новоивановку, Каменское. 95 артиллерийских обстрелов враг совершил по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Малиновки, Преображенки, Каменского, Плавней, Пятихаток. Зафиксировано 26 поврежденных гражданских объектов.

В результате авиаудара по Орехову погибла 72-летняя женщина. 48-летнему мужчине на месте была оказана медицинская помощь. Раненых женщин в возрасте 43, 73, 79 лет и 75-летнего мужчину госпитализировали.



В Днепропетровской области вчера днем захватчики выпустили ракету по Межевской общине Синельниковского района. Повреждены несколько жилых домов. Ночью россияне обстреливали Никополь из тяжелой артиллерии. Над Днепропетровщиной ПВО сбила дрон типа Shahed.

В Харьковской области на Слобожанском направлении российская армия по минометам и артиллерии обстреляла Волчанск, Караическое и Бударки Чугуевского района. На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия западнее Лимана Первого, нанес авиационных ударов в районах Кисловки и Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Новомлынск, Двухлетняя, Западное, Купянск и Кисловка. В результате обстрела Кондрашовки Купянского района уничтожен автомобиль.

В результате обстрела Купянска из РСЗО повреждены помещения предприятия, два частных жилых дома и хозяйственные постройки. Двое мужчин в возрасте 49 и 60 лет получили легкие ранения.

В Луганской области вчера россияне безуспешно штурмовали позиции у Дибровы. Под огнем артиллерии в очередной раз оказались Невское и Белогоровка. По последней захватчики нанесли также удар по авиации. За сутки враг совершил 103 обстрела Луганщины, выпустил 476 снарядов.

В Донецкой области в сутки российская армия совершила 32 обстрела, применив ЗРК «С-300», БПЛА «Ланцет», РСЗО «Град», артиллерию, танки. Под огнем находились Краматорск, Авдеевка, Константиновка, Красногоровка, Курахово, Торецк, Большая Новоселка, Бердичи, Благодатное, Днепроэнергия и другие.

Повреждены 20 жилых домов (из них четыре многоквартирных), школу, склад, ЛЭП, четыре гаража, три автомобиля, помещение лаборатории, здание Укрзализныци, поле пшеницы, три грузовика.

В Донецкой области за сутки три человека погибли и четверо были ранены.

Ночью противовоздушная оборона сбила над Николаевской областью четыре дрона-камикадзе типа Shahed-136. Также ночью враг атаковал Николаев. Есть попадание в объект индустрии. Утром по Очакову россияне нанесли артиллерийские обстрелы.

Ночью из акватории Черного моря в Одессе враг выпустил шесть крылатых ракет «Калибр». Все ракеты уничтожили ПВО. Обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. Ранения получил пожилой мужчина. 21 дрон Shahed-136 был уничтожен ПВО на подлете с моря в Одесской области.

В Херсонской области за сутки захватчики совершили 95 обстрелов (выпустили 517 снарядов), из них по Херсону враг совершил 11 обстрелов (79 снарядов). Россияне попали в районы 24 населенных пунктов. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.