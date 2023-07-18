На австралийском побережье обнаружили обломок космической ракеты

Большой обломок космического мусора вынесло на австралийское побережье. Об этом рассказали в Австралийском космическом агентстве, сообщает Лига.net.

В сети опубликовали фото части "иностранной космической ракеты-носителя" у залива Джуриен-Бэй в огромном штате Западная Австралия. Агентство пытается выяснить, кому это принадлежит.

В Твиттере распространяются предположения, что объект может быть третьей степенью ракеты LVM3, запустившей индийский луноход "Чандраян-3", учитывая, что запуск был виден из Австралии. Но на выброшенном на берег объекте, похоже, очень много водорослей и других морских обитателей, путешествующих по "автостопу", что характерно для примерно трехдневного пребывания в море.

Другие слухи утверждают, что обломок может быть третьей степенью другой индийской ракеты – полярной ракеты-носителя (PSLV).