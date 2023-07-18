Макрон готовит перестановки в правительстве, премьер останется – СМИ

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время готовит изменения в составе правительства, но премьер Элизабет Борн сохранит свою должность. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Le Figaro, сообщает Европейская правда.

Журналисты неофициально узнали, что Макрон решил оставить Элизабет Борн на посту премьера "для стабильности" и недавно сообщил ей об этом.

Со своей стороны Элизабет Борн после подтверждения от Макрона сообщила, что хотела бы некоторых изменений в правительстве и передаст президенту свои предложения на этой неделе.

"Перестановки могут произойти в ближайшие дни, масштабы пока неизвестны" , – отмечает издание.

Ранее СМИ узнали, что во вторник Макрон приглашает министров с их супругами на ужин в Елисейский дворец.

Хотя такие встречи перед летней паузой в работе довольно традиционны, на этот раз журналисты связали ее с возможными изменениями в правительстве.

Как известно, одними из последних серьезных вызовов для Макрона стало сопротивление непопулярной пенсионной реформе, а также – неожиданные масштабные беспорядки после смерти подростка, которого застрелила полиция во время дорожного контроля.