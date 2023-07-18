В Китае воздержались от осуждения удара по Крымскому мосту

В Министерстве иностранных дел Китая воздержались от осуждения удара по Крымскому мосту, в то же время призвали стороны "конфликта в Украине" воздерживаться от нападений на гражданские объекты и соблюдать международное гуманитарное право, сообщает Укринформ.

Об этом свидетельствует ответ спикера МИД КНР Мао Нин по просьбе одного из российских пропагандистских медиа во время брифинга прокомментировать "террористическую атаку" на Крымский мост.

"Китай считает, что соответствующие стороны должны воздерживаться от нападения на гражданские объекты и инфраструктуру, обеспечивать безопасность гражданских лиц и соблюдать международное гуманитарное право" , - сказала Мао.

Она добавила, что позиция Китая относительно "украинского кризиса" известна и заключается в том, что все стороны конфликта должны "приложить усилия для политического урегулирования кризиса и совместными усилиями способствовать смягчению ситуации".

Дипломатка ответила максимально нейтрально и не выразила ни одной критики самого удара по незаконному сооружению россиян в Керченском проливе, подтвердив тем, что китайская сторона не видит в этом событии оснований для осуждения действий украинских военных.