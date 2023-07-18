Возврат довоенных налогов принесет в бюджет 1,5 млрд грн ежемесячно – Гетманцев

Законопроект №8401 по отмене военных налоговых льгот должен обеспечить около 1,5 млрд грн в месяц дополнительных поступлений в бюджет. Такие расчеты привел глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сообщает Лига.Финансы.

По его словам, это минимальная сумма и поступления могут быть больше.

"Около 1,5 млрд грн в месяц прямых поступлений. Но это минимум, потому что есть определенные параметры, комбинация которых может повлечь еще большие поступления" , – сказал Гетманцев.

Возврат довоенных налогов – одно из обязательств Украины в рамках меморандума с Международным валютным фондом.

Напомним, 30 июня Верховная Рада приняла закон о возврате довоенной системы налогов с 1 августа, предусматривающий отмену 2% налога для ФЛП и возврат 5%.