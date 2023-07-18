РФ пригрозила "рисками" в случае продожения действия "зернового соглашения"

Кремль угрожает "рисками" сторонам, которые отважатся на продление "зернового соглашения" без участия России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Европейская правда", сообщает Европейская правда.

Комментируя предложение Украины Турции продлить "зерновое соглашение" без участия Москвы, он отметил, что "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

"Здесь, безусловно, вопрос, нуждающийся в комментарии со стороны наших военных, ведь речь идет о зоне, которая непосредственно приближена к району боевых действий, и без соответствующих гарантий безопасности там возникают определенные риски" , - заявил Песков.

По его словам, в этом вопросе Россия "не может сказать, насколько и какие страны готовы к себе эти риски брать".

Комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который назвал бессовестным решение РФ выйти из "зернового соглашения", Песков отметил, что "в этом случае, наверное, бессовестным следует назвать позицию европейских государств – это не вина господина (генсека) Гутерриша и ООН".

"Мы высоко ценим роль господина Гутерриша в заключении этой договоренности и высоко ценим усилия господина Гутерриша в попытке убедить европейские страны выполнить те обязательства, которые они на себя взяли. К сожалению, этого не произошло. Слово "бессовестный" абсолютно применимо для европейских стран" , – добавил он.

Также по словам Пескова, Путин пока не собирается общаться с президентом Турции Эрдоганом по поводу "зернового соглашения".