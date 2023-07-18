Саммит G20 завершится без совместного заявления из-за разногласий по Украине – TVP

Двухдневные переговоры между министрами финансов стран "Группы двадцати" завершатся сегодня без совместного заявления из-за разногласий между государствами-участниками по осуждению войны в Украине. Об этом говорится в публикации TVP World, сообщает Укринформ.

"По словам индийских официальных лиц, принимающих саммит, двухдневные переговоры между политиками по вопросам экономики и финансов из стран "Группы двадцати" завершатся без совместного заявления из-за разногласий между великими государствами по поводу войны в Украине" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время своего председательства в G20 Индия надеется достичь консенсуса по реформированию многосторонних банков, глобальному руководящему принципу криптовалют и ускорению урегулирования долгов уязвимых стран, но российско-украинская война "бросила длинную тень на глобальную дипломатию".

Большинство западных стран, в том числе США, Великобритания, Германия и Франция, настаивали на решительном осуждении действий Москвы и ее войны в Украине, в то время как делегации РФ и Китая выступали против любых подобных шагов, заявил представитель индийского правительства на условиях анонимности 18 июля, в последний день переговоров.

Индия, как принимающая страна, не смогла составить итоговое коммюнике, приемлемое для всех членов, поскольку некоторые страны настаивали на том, чтобы назвать этот конфликт войной, тогда как Москва ссылается на свою пропаганду, что уже шестнадцатый месяц использует термин "специальная военная операция", сказал чиновник.

Индия заняла в основном нейтральную позицию, отказавшись обвинить Москву во вторжении в Украину и призывая к дипломатическому решению, а также увеличив закупки нефти у РФ по сниженным ценам.

В субботу индийский чиновник заявлял, что посредничество в достижении мира между РФ и Украиной выходит за пределы компетенции G20 и такие усилия лучше осуществлять через ООН и путем двусторонних переговоров.

Ранее на этой неделе министр финансов США Джанет Еллен заявила, что поддержка Вашингтоном Украины однозначна и что одной из его основных целей в этом году является борьба с усилиями РФ уклониться от санкций.

Встреча в индийском штате Гуджарат стала третьей финансовой встречей стран G20 под председательством Индии.