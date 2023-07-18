Кулеба на Совбезе ООН рассказал о стратегии России

На заседании Совета безопасности ООН обсудили выход России из "зерновой сделки" и стратегию страны-агрессора. Об этом сообщил﻿ министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"То ли попытка аннексии Крыма, сбитие MH17, полномасштабная война, массовые зверства в Буче, или срыв "зернового соглашения" - стратегия России одинакова: убивать, врать и отрицать" , - написал он.

На заседании Совбеза ООН министр иностранных дел подчеркнул, что Украине необходима противоположная стратегия, заключающаяся в силе, правде и подотчетности