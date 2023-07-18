В Мелитополе оккупанты похищают по 10 человек ежедневно – мэр

Число украденных российскими захватчиками людей в оккупированном Мелитополе возросло. Теперь оккупанты похищают до 10 человек ежедневно.

Об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров, его цитирует РИА "Мелитополь".

По его информации, враг изменяет тактику террора. Ранее обыски в основном проводились ранним утром, теперь оккупанты приходят ночью.

"Будят всех в многоэтажном доме, чтобы все видели, что происходит и боялись. Потом выводят демонстративно человека с мешком на голове, сажают в машину и увозят" , - рассказал Федоров.

По словам мэра, некоторые горожане едут утром на работу или к друзьям в соседнее село, а ночевать уже не приходят. Их на блокпостах рашисты могут запросто забрать и увезти в комендатуру.