Зеленский собирал Ставку: обсуждали экспорт зерна и защиту портов
Президент Владимир Зеленский сегодня провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Главными вопросами являлись экспорт украинского зерна и защита портов от российских атак.
Об этом президент сообщил в Telegram.
"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке - морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа - логистика поставок и защита прибрежного региона", - говорится в сообщении.
Также обсуждали борьбу с вражескими беспилотниками - об этом докладывали министр внутренних дел Клименко и главы Госспецсвязи Щиголь.
Представители Главного управления разведки МО, Службы внешней развилки и Службы безопасности докладывали о планах противника.
"Заслушали ситуацию на поле боя от командующих Залужного, Сырского, Тарнавского. Министр Резников и командующий Сил логистики Гуляк доложили о динамике поставок снарядов", - добавил Зеленский.