Ричард Брэнсон призвал Британию снять санкции с российского бизнесмена

Миллиардер и основатель Virgin Group Ричард Брэнсон, который поддержал Украину после вторжения РФ, призвал власти Британии снять санкции с российского бизнесмена Олега Тинькова. Об этом, со ссылкой на издание The Times, сообщает Новое время.

Как пишет издание, Брэнсон направил соответствующее обращение в британский МИД. Он отметил, что, хотя Тиньков и был богатым российским бизнесменом, он никогда не был олигархом.

"Я всегда знал его как динамичного предпринимателя, который сделал себя сам" , — отметил Брэнсон.

Он добавил, что считает введение санкций против Тинькова «необоснованным». Также Брэнсон добавил, что «всегда поддерживал Олега Тинькова и симпатизировал ему».

В британском МИД обращение Брэнсона не прокомментировали.

Напомним, что в ходе своего визита в Украину известный британский миллиардер Ричард Бренсон посетил Гостомель. Бренсон интересовался аэродромом ГП Антонов и возможностями его восстановления.

Также он призывал «инвестировать в Украину сейчас» и добавил, что украинцы сражаются за цивилизацию.

В ноябре прошлого года российский бизнесмен Олег Тиньков, которого вынудили продать банк из-за критику российского вторжения в Украину, заявил о выходе из российского гражданства.

28 февраля 2022 года Тиньков выступил против войны в Украине, заявив, что гибель невинных людей «это немыслимо и недопустимо».

19 апреля банкир опубликовал еще один пост, в котором назвал российские войска "говноармией" и заявил, что не видит ни одного бенефициара войны в Украине.