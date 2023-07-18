США и Китай заявили о готовности сотрудничать в борьбе с изменением климата

Топ-дипломат Китая Ван И и спецпредставитель президента США по климату Джон Керри во время встречи в Пекине заявили о готовности обеих стран укреплять диалог и сотрудничать в вопросах борьбы с изменением климата на планете, сообщает Укринформ.

"Китай готов укреплять диалог и коммуникацию с Соединенными Штатами, обсуждать взаимовыгодное сотрудничество и совместно бороться с изменением климата" , - сказал Ван И, отметив, что Китай следует пути зеленого, низкоуглеродистого и устойчивого развития и активно развивает международное климатическое сотрудничество.

По его убеждению, китайско-американское сотрудничество в этом направлении имеет огромный потенциал, однако его нельзя отделить от "общей среды китайско-американских отношений".

"Надеемся, что Соединенные Штаты будут проводить рациональную и прагматическую политику в отношении Китая, будут продолжать придерживаться принципа одного Китая… и будут работать с Китаем над укреплением взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества" , - отметил топдипломат.

Керри со своей стороны сказал, что США придают важное значение стабилизации американо-китайских отношений и надеются сотрудничать с Китаем для дальнейшего их улучшения и пользы для мира.

"Соединенные Штаты всегда придерживались политики одного Китая и готовы укреплять сотрудничество с Китаем в духе взаимного уважения, должным образом разрешать разногласия и недоразумения между двумя странами и совместно решать глобальные вызовы, такие как изменение климата" , - заявил спецпредставитель президента США.

Визит Керри в Пекин проходит в рамках курса на возобновление диалога на высоком уровне между Вашингтоном и Пекином и должен способствовать проведению позже этого года саммита лидеров Соединенных Штатов и Китая Джо Байдена и Си Цзиньпина.