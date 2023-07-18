У местных бюджетов могут забрать НДФЛ из доходов военных
В Верховной Раде обсуждают возможность привлечения избыточных средств местных бюджетов в государственный, сообщает Экономическая правда.
По данным источников издания в парламенте, депутаты действительно обсуждают инициативы, которые могут изъять у местных бюджетов избыточные доходы.
Отмечается, что эти излишки образовались в бюджетах органов местного самоуправления благодаря войне.
"Речь идет о том, чтобы перечислять налоги с доходов военнослужащих в государственный бюджет в полном объеме", - объясняется в статье издания.