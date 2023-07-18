В Воздушных силах не исключают "месть" РФ за взрывы на Крымском мосту

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предположил, что РФ может "показать свою мощь" в ответ на события, произошедшие вчера с Крымским мостом, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос о слухах о возможной мести за Крымский мост со стороны РФ.

"У меня информации нет, информацию могут иметь наши спецслужбы, которые этим занимаются. Можно лишь предполагать, что "духовные скрепы" России (сработают – ред). Им нужно что-то собственному народу доказать, показать ту самую "мощь русскую". Они традиционно могут это сделать, как они это всегда делают" , – сказал он.

С ночи, 17 июля, на Крымском мосту остановлено все движение: крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о "чрезвычайном событии", российские паблики пишут о взрывах и серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета моста. Позже кафиры сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения, однако автомобильное остается парализованным.