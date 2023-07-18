Маск сказал лидерам Китая, что суперинтеллект может захватить власть

Илон Маск заявил высшему руководству Китая, что создание "цифрового суперинтеллекта", управляемого искусственным интеллектом, может узурпировать власти Коммунистической партии Китая и взять страну под свой контроль, сообщает Лига.net.

В Twitter Spaces он рассказал, что провел "достаточно много времени с высшим руководством" Китая после поездки в мае. Маск сказал, что они обсуждали потенциальные опасности искусственного интеллекта и возможности этой технологии претендовать на власть.

"Я думаю, что это вызвало резонанс. Ни одно правительство не хочет оказаться бессильным перед цифровым суперинтеллектуалом" , – сказал Маск.

Маск и раньше бил тревогу относительно потенциальной опасности превращения ИИ в своеобразный "суперинтеллект" с некоторыми способностями, которые имеет человек. Его беспокойство становится все более громким с момента запуска ChatGPT от OpenAI.

Он сказал в Twitter Spaces, что хотел бы "нажать на паузу" в развитии ИИ, но это не кажется ему реалистичным. Во время поездки в Китай с Маском обращались как с королевским лицом. Он встретился с высокопоставленными чиновниками и бизнес-лидерами, чтобы обсудить такие популярные темы, как ИИ.

В ходе разговора Маск сказал, что его разговоры с лидерами страны вызвали интерес к работе над "общей международной структурой" для регулирования ИИ. Но он признал, что существует определенное недоверие к США.