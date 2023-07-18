"Нафтогаз" взял под контроль еще три облгаза Фирташа

В состав "Группы Нафтогаз" вошли газораспределительные компании "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз", ранее работавшие под брендом "Региональная газовая компания" (РГК), связанным с Дмитрием Фирташем, сообщает Лига.Бизнес.

"Группа Нафтогаз [...] шаг за шагом расширяет границы [газораспределительной системы]. С сегодняшнего дня в состав государственного драйвера присоединились еще три газораспределительных предприятия – "Сумыгаз", "Винницагаз" и "Днепропетровскгаз" , – говорится в сообщении "Газсети".

18 июля в компаниях сменились руководители: "Сумыгаз" возглавил Анатолий Линник, "Винницагаз" – Игорь Квик, "Днепропетровскгаз" – Олег Мельник.

Ответственность за эти облгазы теперь несут две компании, входящие в состав "Нафтогаза". Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз" управляет активами, а ООО "Газораспределительные сети Украины" (Газсети) координирует работу, формирует стратегию развития и получает лицензии.

Из 20 облгазов РГК под контроль Нафтогаза перешли уже десять. Лицензии трех из них уже успели переоформить в филиалы Газсетей.

В мае 2022 года Кабмин соответствующим распоряжением разрешил Группе Нафтогаз управлять пакетами акций ряда областных и городских газораспределительных предприятий.

Облгазы, или операторы газораспределительных сетей (ГРМ), обеспечивают распределение газа. Таких компаний чуть больше 40 на всю Украину, это естественная монополия. Обычно в области один облгаз, но в отдельных регионах разными участками газовых сетей управляют от двух до четырех компаний.