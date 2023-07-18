Украина не может поставить ПВО на границе, нужны F-16 – Игнат

Предоставление Украине истребителей F-16 позволит существенно увеличить процент сбивания вражеских воздушных целей и защиту воздушного пространства Украины. Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат на брифинге, рассказывая о возможностях защиты приграничных областей Украины, граничащих с Россией, сообщает Укринформ.

"То, что Россия постоянно обстреливает, например, Сумскую область управляемыми авиабомбами, вы все знаете. Кроме этого, Сумщина страдает от ударных беспилотников. Это действительно серьезная проблема. Мобильные группы пытаются сбивать их, но это достаточно трудно делать. Поэтому рассчитывать больше приходится на зенитно-ракетные комплексы.

Можно ли по границе Украины поставить ПВО и снять эту проблему? Очевидно, что нельзя, нет такой возможности. Если бы это можно было, мы давно бы это сделали. Именно поэтому с нетерпением ожидаем F-16. Когда у нас будут F-16, это позволит существенно увеличить процент ущерба воздушным целям, которые осуществляют террористические атаки на территорию Украины" , - отметил Игнат.

В настоящее время, подчеркнул он, пока Украина ждет F-16, разные страны помогают нам разными средствами ПВО.