В Кремле заявили, что удары по Одессе − месть за Крымский мост

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что ночные удары по Одессе − это "удары возмездия за Крымский мост", сообщает Украинская правда.

"Песков утвердительно ответил на вопрос, являются ли сегодняшние ночные удары ударами возмездия за Крымский мост. "Да", − сказал он" , — говорится в сообщении пропагандистского издания "РИА Новости".

Ранее 18 июля Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ нанесли "групповой удар возмездия" якобы "высокоточным оружием" морского базирования по объектам, где якобы "готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы".

Также оккупанты заявили, что в районе Николаева и Одессы якобы уничтожили хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн, с которых якобы осуществлялось обеспечение военной техники ВСУ горючим.