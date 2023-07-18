В Украине замедлился рост цен на продукты: что подешевело, а что подорожало

Потребительские цены в июне 2023 года выросли всего на 0,1%. Это самый низкий уровень роста с начала года.﻿ Об этом рассказал директор Национального научного центра Институт аграрной экономики, академик НААН Юрий Лупенко, сообщает Новое время.

В июне больше всего подешевели яйца, масло и фрукты

"В июне 2023 года потребительские цены на продукты питания выросли по сравнению с маем на 0,1%. Это наименьший уровень роста с начала года, который в первые три месяца составлял 1,4−2,3%, в апреле — 0,3%, а в мае — 0,9%" , — рассказал Юрий Лупенко.

По его словам, в июне торможение темпов роста потребительских цен на продукты питания произошло преимущественно за счет падения цен на:

— яйца (-4,1% к маю);

— масло подсолнечное (-2,4%);

— фрукты (-2,2%);

— хлеб и хлебопродукты (- 0,6%);

— молоко и сыры (-0,5%);

— масло (-0,1%).

Цены на мясо растут и будут расти дальше

Сохранился рост цен на мясо и мясопродукты (на 1,9% против мая), овощи (1%), рыбу и продукты из рыбы (0,3%), а на макаронные изделия уменьшение цен в мае на 0,2% сменилось ростом на 0,1% в июне. Также остановилось уменьшение цен на сахар (-0,4% в мае).

Юрий Лупенко добавил, что последние тенденции динамики потребительских цен на продукты питания дают основания ожидать их снижения в целом уже в июле.

Однако подорожание электроэнергии и топлива с 1 июля, скорее всего, приведет к новому всплеску потребительских цен, прежде всего на продукты промышленной переработки и животноводства.