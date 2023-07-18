Немецкая армия заказал боеприпасы более чем на миллиард евро

Бундесвер заказывает у оборонной компании Rheinmetall сотни тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, сообщает Зеркало недели.

Такие действия обусловлены истощением запасов артиллерийских снарядов немецкой армии. Федеральное управление по вооружениям, информационным технологиям и использованию Бундесвера подписало контракт, который оценивается в 1,3 миллиарда евро. В заказ входят не только боевые артиллерийские снаряды, но и тренировочные.

В общей сложности контракт рассчитан до 2029 года, а его сумма без дополнительного соглашения составляет 1,2 миллиарда евро. Рамочное соглашение о дополнительном производстве расширили на 246 миллионов евро. Она рассчитана на производство обычных 155-мм артиллерийских снарядов DM121.

В настоящее время Бундесвер использует целую линейку артиллерийских снарядов от Rheinmetall. В нее входят обломочно-фугасные снаряды DM121, дымовые/световые DM125, снаряды из ГСН DM121 SMARt и практичные DM96.

Ранее сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц анонсировал передачу оружия Украине, которая рассчитана до 2027 года.