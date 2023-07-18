FT: Саудовская Аравия и Турция сотрудничают по возвращению украинских детей из РФ

Саудовская Аравия и Турция в качестве посредников хотят договориться о репатриации украинских детей, которые были депортированы в Россию и содержались там в детских домах или их отдали российским семьям, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, ответственные лица в Киеве и Москве составляют соответствующие списки. В них входят тысячи детей, которые были принудительно вывезены россиянами из Украины с начала полномасштабного вторжения.

"Чрезвычайно чувствительные переговоры, которые продолжаются уже несколько месяцев, указывают, что третьи стороны все еще ищут пути достижения компромиссов между Украиной и Россией в надежде, что они могут стать каналами для потенциальных мирных переговоров, направленных на прекращение войны" , - пишет FT.

Кроме этого издания пишет, что в переговорах участвует и российский олигарх Роман Абрамович.

Также известно, что вопрос о депортированных украинских детях на встрече с чиновниками нескольких стран G20 был поднят Саудовской Аравией. Кроме этого собеседник газеты говорит, что данный вопрос очень чувствителен и "никто никому не доверяет". Именно поэтому между Москвой и Киевом нужен независимый посредник, у которого будут данные с обеих сторон.

По словам уполномоченного президента Украины по правам ребенка Дарьи Герасимчук, прямой коммуникации с Москвой по этому поводу нет и "никаких переговоров в этом направлении не может быть, потому что это не вопрос обмена военнопленными, это гражданские лица, это дети".

Депортация украинских детей

Как отметила первая леди Украины Елена Зеленская, согласно данным социальных служб, Российская Федерация незаконно депортировала из Украины 19,5 тысячи детей. В частности, страна-оккупант утверждает о еще больших цифрах.

Стоит напомнить и о том, что именно по делу о депортации детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Недавно Украина выдвинула первые обвинения в депортации детей-сирот российскому политику и двум подозреваемым украинским коллаборантам.