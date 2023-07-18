В США считают, что истребители сейчас не принесут пользы Украине: в чем причина

Западные истребители не принесут Украине пользы в текущем контрнаступлении из-за разветвленной системы противовоздушной обороны России, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале The Washington Post.

Администрация президента США Байдена пока не согласилась напрямую предоставлять Украине истребители F-16. При этом Белый дом дал разрешение другим странам передавать Украине свои самолеты американского происхождения. Ожидается, что обучение пилотов начнется в следующем месяце.

В начале лета украинские военные начали контрнаступательные операции. В то же время украинские чиновники отмечали, что западные военные никогда не попытались бы провести масштабную операцию без поддержки с воздуха.

"Поэтому говорить о том, что оно (наступление, — "ДС") медленное или слишком быстрое, по крайней мере смешно слышать от тех, у кого нет представления, что это такое. Они не знают, что это такое. И не дай Бог им когда-нибудь это почувствовать" , — сказал командующий ВСУ Валерий Залужный.

При этом американские официальные лица в частных разговорах говорят, что западные самолеты не принесут пользы в текущей борьбе из-за разветвленной противовоздушной обороны России.

"Речь идет лишь о том, чтобы продолжать оказывать давление с помощью общевойскового подхода" , — сказал американский чиновник.

Представители США говорят, что они ожидают, что Украина в конце концов пройдет минные поля и приблизится к основным оборонным рубежам России. В то же время, украинские силы должны быть осторожными и рассчитывать на использование артиллерии, когда они проходят минные поля.

Украинское правительство указало, что темпы наступления и время его начала в июне были частично обусловлены постепенными поставками западного оружия, которые часто поступали лишь через несколько месяцев переговоров и материально-технических задержек.