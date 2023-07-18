Украина отстроит Каховскую ГЭС: Кабмин принял экспериментальный проект

Правительство согласовало экспериментальный проект, предусматривающий восстановление уничтоженной российскими оккупантами Каховской ГЭС, сообщает Деловая столица.

Об этом шла речь в заявлении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

"Сегодня правительство утверждает постановление об экспериментальном проекте по началу восстановления Каховской ГЭС, которую взорвали россияне. Проект рассчитан на два года. На первом этапе спроектируем все инженерные конструкции, подготовим необходимую базу для восстановления" , — сказал Шмыгаль.

Второй этап начнется после деоккупации территорий, где расположена ГЭС. Он предполагает собственно строительные работы.

"Координировать проект Министерство экономики, а заказчиком работ будет государственное "Укргидроэнерго". Решение о подготовке к восстановлению принято после консультаций с экспертами и специалистами" , — добавил премьер.

По словам Шмыгаля, восстановление Каховской гидроэлектростанции приумножит экономический потенциал Украины как в аграрной, так и в энергетической сферах.