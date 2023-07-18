Глава Пентагона открыл "Рамштайн": Сейчас ключевой момент в войне

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая 14-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины в режиме онлайн, заявил, что союзники не остановятся, пока Украина не получит нужное ей вооружение и боеприпасы, сообщает Европейская правда.

"Российская война длится уже более 500 дней, она полностью неспровоцированная, ненужная и несправедливая", – подчеркнул Остин.

По его словам, Россия продолжает неизбирательные бомбардировки украинских городов, убивая невинных мирных жителей, в том числе детей.

"Спустя более года войны весь мир видит, что Россия не способна достичь целей своей захватнической войны", – отметил глава Пентагона.

"Украинское контрнаступление обозначает ключевой момент в этой трагической войне. ВСУ взяли инициативу в восстановлении контроля над суверенной территорией Украины", – добавил он.

Он напомнил, что украинская борьба за свободу – это марафон, а не спринт.

"Мы поставили Украине ключевые системы вооружений, боеприпасов и не собираемся останавливаться. Пусть никто не даст ввести себя в заблуждение, мы продолжим наши усилия, чтобы дать Украине то, в чем она нуждается, и мы будем продолжать поддерживать защитников Украины, как это было с самого начала российского вторжения", – заявил Остин.

По его словам, участники контактной группы продолжат предоставлять обучение, оборудование для ВСУ, чтобы помочь им в защите Украины и противостоять агрессии в будущем.

"Украина борется за свое существование, ставки очень высоки, но эта контактная группа никогда не пряталась от вызовов. Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, как и все члены этой контактной группы", – подчеркнул Остин.

Как сообщалось, министры обороны Украины и Соединенных Штатов Алексей Резников и Ллойд Остин провели телефонный разговор в понедельник накануне очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Перед тем министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что новое заседание в формате "Рамштайн" состоится 18 июля.

Формат "Рамштайн", который объединяет более 50 стран мира, был основан с целью коллективной поддержки Украины, чтобы удовлетворить оборонные потребности украинской армии в условиях противостояния полномасштабному вторжению России.