Кулеба призвал ООН создать инструменты для освобождения похищенных РФ украинцев

Россия продолжает похищать украинских граждан с оккупированных ею территорий. ООН нужно найти международные инструменты, чтобы заставить РФ вернуть похищенных украинцев домой, сообщает РБК-Украина.

Об этом на дебатах Генеральной ассамблеи ООН заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По словам министра, россияне похитили или незаконно отправили в тюрьму 8800 гражданских украинцев, а более 10200 - считаются пропавшими без вести. Согласно международному праву, это считается военным преступлением и преступлением против человечности.

"Но учитывая масштабы этой массовой противоправной практики российских оккупантов, речь не идет только об единичных случаях. Мы говорим о захвате Россией гражданских заложников как орудия своей геноцидной войны. Никакой другой конфликт современности не видел подобных преступлений такого масштаба" , - подчеркнул он.

Кулеба отметил, что в настоящее время международной общности не хватает инструментов для решения этой проблемы. В отличие от военнопленных, гражданских заложников нельзя вернуть во время обмена, поскольку это будет только побуждать РФ похищать еще больше людей.

"Нам срочно нужны новые международные инструменты для наказания за похищение гражданских лиц и обеспечения безопасного возвращения гражданских заложников из плена домой. Я предлагаю начать работу над разработкой таких инструментов" , - заявил министр.

Глава украинского МИД также напомнил, что россияне не только похищают людей, но и убивают украинских детей. Оккупанты уже убили по меньшей мере 494 украинских детей и ранили еще 1052. По меньшей мере 379 детей пропали без вести во время боевых действий. Оккупанты также массово вывозят детей в РФ.

"Я призываю все страны-члены ООН оказывать максимальное давление на Россию в пределах своих национальных возможностей. Мы можем заставить Россию прекратить нарушения в отношении детей и безопасно вернуть их, если будем требовать все это вместе, единым голосом" , - сказал Кулеба.

Напомним, накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ООН объединить усилия для возвращения в Украину детей, похищенных РФ.

Как известно, в середине марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой за незаконную депортацию украинских детей в РФ.

Теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию суда в Гааге