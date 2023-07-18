СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $1,3 млрд

Соединенные Штаты в ближайшие дни могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на сумму 1,3 миллиарда долларов, сообщает Европейская правда.

Об этом агентству Reuters стало известно от двух американских чиновников.

Новый пакет военной помощи США Украине, как ожидается, будет содержать средства противовоздушной обороны, системы борьбы с беспилотниками, взрывные дроны и боеприпасы.

Речь идет, в частности, о противодроновых системах VAMPIRE, которые США заказали у производителя в январе этого года; беспилотниках Phoenix Ghost и Switchblade, а также "значительном количестве систем противодействия дронам" австралийской компании DroneShield, радарах, датчиках и аналитических системах.

Эти средства, по данным Reuters, Украина получит через программу "Инициатива содействия безопасности Украины" (USAI), которая позволяет администрации президента США покупать оружие в промышленности, а не передавать его со складов американской армии.

Когда именно будет объявлено о новом пакете военной помощи, не уточняется; кроме того, содержимое пакета еще может претерпеть изменения, отмечает Reuters.

Напомним, что последний пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов Соединенные Штаты объявили 7 июля. В его состав впервые вошли кассетные боеприпасы, призванные помочь временно компенсировать дефицит артиллерийских снарядов.

Общая сумма американской военной помощи Киеву с февраля 2022 года составляет более 41,3 млрд долларов.