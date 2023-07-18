СБУ идентифицировала еще 30 коллаборантов, подавляющих украинское сопротивление

Служба безопасности Украины идентифицировала еще 30 граждан Украины на оккупированных территориях Луганской и Херсонской областей, которые пошли на сотрудничество с российскими захватчиками и принимают участие в борьбе с украинским движением сопротивления, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"Служба безопасности собрала доказательства вины еще 30 коллаборантов, входящих в состав оккупационных органов России во временно захваченных районах юга и востока Украины" , — говорится в сообщении.

Так, идентифицированы 24 коллаборанта, которые устроились на службу в "Новокаховский городской отдел полиции МВС Херсонской области".

В рядах карательного учреждения они активно участвуют в подавлении проукраинских акций протеста на территории города. Также зафиксированы случаи похищения участников сопротивления и разграбления их частного имущества. Коллаборанты совершали подворовые обходы, во время которых угрожали людям заключением в случае "неявки" на фейковый референдум по "присоединению" региона к РФ.

Еще три коллаборанта идентифицированы в Луганской области. С лета 2022 года они возглавляют оккупационную администрацию во временно захваченном Беловодске Старобельском районе. Установлено, что всего за полгода приспешники врага провели более 30 массовых мероприятий в поддержку кремлевского режима. Для имитации общественной "активности" они принуждали к участию в пророссийских митингах коммунальщиков, педагогов и учащихся учебных заведений.

Кроме того, сообщено о подозрении руководителям созданных оккупантами трех местных отделений "центра предоставления муниципальных услуг".

На этих "должностях" коллаборантки выполняют "разнарядки" из Москвы по принудительной паспортизации местных жителей, для чего сотрудничают с представителями Росреестра и МВД РФ.

Все злоумышленники сообщены о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).