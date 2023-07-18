Ситуация на фронте: вечерняя сводка Генштаба

Силы обороны Украины держат оборону в Купянском направлении. В других четырех направлениях на Востоке в течение суток продолжались тяжелые бои, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 18 июля.

По уточненной информации, в течение суток, российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 6 крылатых ракет "Калибр" и 35 иранских ударных БПЛА "Шахед-136".

Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 6 крылатых ракет "Калибр" и 31 ударный БпЛА противника типа "Шахед-136".

Кроме того, враг нанес 70 авиационных ударов и совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, разрушениям подверглись промышленные объекты, жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 18 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, пострадали Середина-Буда, Искрисковщина, Степное Сумской области и Глубокое, Волчанские Хутора, Волоховка Харьковской области.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки, а артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Новомлынск, Двуречная, Западное, Петропавловка, Голубовка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного и Северска Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Берестовое, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары возле Курдюмовки, Озаряновки, Дружбы, Белой Горы и Александро-Шультино Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр, Марково Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевки, Водяного, Первомайского, Орловки и Бердичей Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и Максимилиановка.

На Шахтерском направлении, в районах Ровного Донецкой области и Новодаровки Запорожской области, противник предпринял неудачные попытки восстановления утраченного положения. Нанес авиационных удары в районах Великой Новоселки, Макаровки и Ровного Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Угледара, Сторожевого и Благодатного Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районах Малой Токмачки, Новоданиловки, Орехова и Пятихаток Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в том числе Вольного Поля, Времовки Донецкой области; Железнодорожного, Лобкового, Каменского Запорожской области; Синельниково и Никополя Днепропетровской области; Бургунки, Садового, Берегово, Разлива Херсонской области и Херсона, а также Очакова Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также, нашими защитниками были уничтожены 2 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления противника, 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 склада боеприпасов и 3 станции РЭБ врага.