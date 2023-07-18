Зеленский подписал закон о демобилизации военных, чьи родственники погибли или пропали без вести

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увольнении с военной службы мобилизованных и контрактников, у которых близкие родственники погибли на войне, или пропали без вести, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает сайт ВРУ.

Отмечается, что законопроект № 8009 о расширении оснований увольнения с военной службы некоторых категорий граждан в период военного положения "возвращен с подписью президента Украины".

Законом установлены основания для увольнения с военной службы во время военного положения военных, чьи близкие родственники - муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра, - погибли или пропали без вести во время действия военного положения.

Что предшествовало: 3 мая 2023 года Верховная Рада дала разрешение на увольнение с военной службы мобилизованных и контрактников, у которых близкие родственники погибли на войне, или пропали без вести.