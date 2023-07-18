Маляр: На Купянском направлении инициатива уже у украинской армии
Украинские войска получили инициативу на Купянском направлении в Харьковской области, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение заместителя министра обороны Анны Маляр.
"Наступление врага на Купянском направлении пока безуспешно.
Бои продолжаются, но инициатива уже на нашей стороне.
На южном фаланге вокруг Бахмута сегодня, как и все предыдущие дни, было продвижение наших войск.
На северном фланге сегодня продолжались бои. Враг пытается вернуть утраченные позиции. Нашим бойцам приходится иметь дело с плотным минированием и интенсивным вражеским огнем".
Предыстория:
- Утром 18 июля командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что на востоке Украины ситуация сложная, но контролируемая, враг держит основные силы на купянском направлении, а на Бахмутское - перебрасывает резервы.
- Ранее в Институте изучения войны (ISW) заметили, что активизацией действий на купянском направлении россияне пытаются оттянуть резервы Сил обороны с критически важных участков фронта, однако, по мнению экспертов, оккупантам не удастся осуществить оперативно значимый прорыв.