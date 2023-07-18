"Укрэнерго" получит 240 млн долларов грантовой помощи от Всемирного банка

"Укрэнерго" вместе с Минэнерго и Минфином подписали со Всемирным Банком (МБРР) два соглашения о выделении компании грантовой помощи, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

По его словам, по первому соглашению грантовые средства правительства Германии будут направлены на закупку и установку специальных устройств, повышающих стабильную работу украинской энергосистемы -STATCOM.

"Другим документом определена передача Укрэнерго помощи на закупку спецтехники, автотрансформаторов и другого высоковольтного оборудования, которое было повреждено от ударов российских ракет и дронов" , - пояснил Кудрицкий.

"Вместе с нашими партнерами мы готовим наши объекты к прохождению следующего отопительного сезона и делаем все возможное для устойчивого энергообеспечения страны. Также Укрэнерго выполняет важное техническое условие ENTSO-E для усиления нашего соединения с европейской сетью.