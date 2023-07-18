СМИ: США выделяют $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины

Руководительница Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр сообщила, что Украина получит дополнительные $250 млн на поддержку сельского хозяйства, которое страдает от блокирования экспорта зерна после полномасштабного вторжения России, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Reuters.

Во время визита в Одессу глава USAID заявила, что новая помощь пойдет на развитие сельскохозяйственной инфраструктуры и расширение других маршрутов экспорта зерна.

Она также призвала правительства других стран и частный сектор предоставить еще 250 миллионов долларов, чтобы помочь фермерам, пострадавшим от действий России, и стимулировать экономику Украины в долгосрочной перспективе.

Днем ранее Пауэр посетила штаб-квартиру Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, где объявила о выделении более 500 миллионов долларов гуманитарной помощи и передала ГСЧС оборудование на сумму 2,3 миллиона долларов.

Напомним, представитель Кремля Дмитрий Песков 17 июля заявил об остановке действия "зерновой сделки". Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы, которая прекратила действовать с понедельника, 17 июля.

В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что верит в желание президента Путина продлить действие так называемого "зернового соглашения", и поговорит с ним об этом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для продолжения "зерновой сделки" у ООН и Турции должна быть политическая воля.