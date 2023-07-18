Президент ЮАР: Арест Путина на саммите БРИКС привел бы к войне с Россией

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса под присягой заявил в Высоком суде в городе Гаутенг, что арест президента России Владимира Путина, если он приедет на саммит БРИКС в августе, будет равносилен оглашению войны, сообщает Деловая столица.

Об этом пишет южноафриканское медиа News24.

Издание отмечает, что Рамафоса не хотел, чтобы общественность узнала об этом заявлении, которое он произнес под присягой, но Высокий суд постановил его обнародовать.

"Это было бы безрассудным, неконституционным и незаконным использованием полномочий, предоставленных правительству, объявить войну России путем ареста президента Путина" , — заявил Рамафоса.

Лидер ЮАР хотел скрыть свои слова от общественности, "чтобы сохранить конфиденциальность коммуникации с Международным уголовным судом по ордеру на арест Путина", отмечает News24.

Рамафоса ссылался на статью Римского устава, в которой указано, что запрашиваемая страна "сохраняет конфиденциальность запроса о сотрудничестве и любых подтверждающих запрос документов, за исключением тех случаев, когда раскрытие необходимо для выполнения запроса".

Впрочем, после того, как суд постановил опубликовать заявление, в администрации президента ЮАР отметили, что Рамафоса "никогда не выступал против обнародования аффидевитов; только, согласно директиве МКС, президент стремился сохранить конфиденциальность аффидевитов".

Напомним, по словам Рафамосы, саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) состоится "физически" в Южно-Африканской республике, как и было запланировано ранее.

Как писала "ДС", в конце апреля президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что руководящая партия ЮАР "Африканский национальный конгресс" решила выйти из Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной РФ по правам ребенка Марии Львовской-Беловой.

Позже в канцелярии Рамафосы заявили, что президента представители партии "Африканский национальный конгресс" неверно высказались.

Дипломатический иммунитет, который власти ЮАР намерены предоставить участникам встречи глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС и Саммита объединения, не отменяет действия ордеров международного суда.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что российский диктатор Владимир Путин в любой момент может предстать перед Международным уголовным судом.

14 июля стало известно, что Рамафоса просил, чтобы делегацию Кремля на саммите БРИКС в августе вместо президента России Владимира Путина возглавил глава МИД РФ Сергей Лавров, но получил отказ.