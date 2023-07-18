Зеленский рассказал о применении кассетных боеприпасов Украиной

Украина получила кластерные (кассетные) боеприпасы после 9 лет ведения войны против нее Россией запрещенным оружием, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам, опубликованном во вторник.

«Мы получили кластерные боеприпасы в 2023 году, через 9 лет ведения боевых действий против Украины Российской Федерацией, разным оружием, запрещенным оружием, включая кластерные боеприпасы», - сказал он.

По словам президента, «9 лет назад Украина стала говорить, что нам нужна помощь. Первая была просьба миру - давить на Россию и запретить использование кластерных боеприпасов против нашего населения. Прошло 9 лет. Они как использовали, так и используются».

«Нам дали кластерные боеприпасы… Где доказательства того, что Украина использовала кластерные боеприпасы по территории России? Нет подобных доказательств. Этого нет», - подчеркнул он.