Зеленский рассказал о применении кассетных боеприпасов Украиной
Украина получила кластерные (кассетные) боеприпасы после 9 лет ведения войны против нее Россией запрещенным оружием, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью африканским журналистам, опубликованном во вторник.
«Мы получили кластерные боеприпасы в 2023 году, через 9 лет ведения боевых действий против Украины Российской Федерацией, разным оружием, запрещенным оружием, включая кластерные боеприпасы», - сказал он.
По словам президента, «9 лет назад Украина стала говорить, что нам нужна помощь. Первая была просьба миру - давить на Россию и запретить использование кластерных боеприпасов против нашего населения. Прошло 9 лет. Они как использовали, так и используются».
«Нам дали кластерные боеприпасы… Где доказательства того, что Украина использовала кластерные боеприпасы по территории России? Нет подобных доказательств. Этого нет», - подчеркнул он.
«Да, на поле боя, теперь против врага, на нашей земле, когда он использует кластерные боеприпасы против нас, мы будем использовать такое же оружие против них. И это справедливо», - заявил Зеленский.