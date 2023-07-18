Ракетный удар в апреле по Умани: в больнице скончалась 24-я жертва

В результате российского ракетного удара 28 апреля по многоэтажке в Умани погибли 24 человека. Одна из жительниц дома скончалась в больнице 18 июля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение руководителя Черкасской ОВА Игоря Табурца.

По его словам, не в больнице скончалась 26-летняя Ирина Шевченко. Все это время медики боролись за ее жизнь после осколочного ранения.

"Пять операций... и к сожалению. Соболезнования родным! Не простим" , - написал Табурец.

Ранее было известно, что в результате вражеской атаки погибли 23 человека. Из них – шестеро детей.

Ракетный удар по Умани

Российские войска ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Сначала сообщалось о 4 погибших, затем - о 6. Позже стало известно уже о 7 погибших и 9 госпитализированных.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную массированную ракетную атаку россиян. Он пообещал, что Украина не даст ни одному оккупанту избежать ответственности за содеянное.

Позже он добавил, что спасательная операция будет продолжаться, пока не будет уверенности, что "под завалами больше никого не осталось". По его словам, погибших детей невозможно узнать, а судьба их родителей неизвестна.

В свою очередь, Министерство обороны России опубликовало изображение пуска ракеты с подписью: "Точно в цель", порадовав смертельным атакам по мирным жителям Умани.

Кроме Умани во время массированного удара по Украине, в Днепре погибли женщина и 2-летний ребенок. Также в Украинке Киевской области обломки ракеты упали на многоэтажку. В результате чего пострадал ребенок, его госпитализировали.