Поставка оружия и снаряжения: Резников подвел итоги Рамштайна-14
Приоритетным вопросом на заседании Контактной группы во вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн" была поставка Украине боеприпасов и вооружения, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Алексей Резников.
"Рамштайн-14 продемонстрировал непоколебимую поддержку Украины нашими партнерами. Приоритет: поставка оружия и снаряжения, срочно необходимых для освобождения украинской территории. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня", — отметил министр.
Также обсуждались конкретные шаги по развитию IT-коалиции с представителями Эстонии и Люксембурга.
Резников выразил благодарность властм Литвы за инициативу по созданию коалиции по разминированию.
"Особая благодарность большому другу Украины и моему дорогому другу министру обороны США Ллойду Остину за руководство беспрецедентной коалицией против зла", — подчеркнул Резников.
Как сообщалось, 18 июля в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Контактной группы во вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".