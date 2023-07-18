Поставка оружия и снаряжения: Резников подвел итоги Рамштайна-14

Приоритетным вопросом на заседании Контактной группы во вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн" была поставка Украине боеприпасов и вооружения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил в своем Twitter министр обороны Алексей Резников.

"Рамштайн-14 продемонстрировал непоколебимую поддержку Украины нашими партнерами. Приоритет: поставка оружия и снаряжения, срочно необходимых для освобождения украинской территории. Фокус: ПВО, боеприпасы и броня" , — отметил министр.

Также обсуждались конкретные шаги по развитию IT-коалиции с представителями Эстонии и Люксембурга.

Резников выразил благодарность властм Литвы за инициативу по созданию коалиции по разминированию.

"Особая благодарность большому другу Украины и моему дорогому другу министру обороны США Ллойду Остину за руководство беспрецедентной коалицией против зла" , — подчеркнул Резников.

Как сообщалось, 18 июля в формате видеоконференции состоялось очередное заседание Контактной группы во вопросам помощи Украине в формате "Рамштайн".