Министр обороны Британии: Россия хрупкая, Украина может выиграть войну

Украина может выиграть войну, поскольку Россия хрупкая. НАТО в свою очередь действует как сдерживающий фактор для РФ, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр обороны Великобритании, сообщает The Guardian.

Соответствующее заявление Уоллес сделал на конференции Института Блэра в Лондоне. Он считает, что российский диктатор Владимир Путин хоть и говорит о "красных линиях", но решится приблизиться к НАТО.

"Россия очень осторожно относилась к территории НАТО. Мы не видели нападений на такие регионы, как Эстония или Латвия. Они были абсолютно внимательны к НАТО. Они (россияне, - ред.) были очень осторожны, чтобы убедиться, что они не провоцируют. Вы можете возразить, что альянс сам действует. Сдерживающий фактор статьи 45 действует" , - сказал Уоллес.

По мнению британского министра, война в Украине привела к "возрождению" НАТО после многолетнего "застоя". Уоллес считает, что Украина сможет победить Украину в войне.

"Я думаю, что войну можно выиграть. Я считаю, что Россия гораздо более хрупкая, чем хотят признать россияне... Раскол в иерархии российской армии вполне реален, количество потерь ужасающее" , - добавил глава Минобороны Британии.

Уоллес собирается в отставку

Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что Бен Уоллес собирается уходить с должности министра обороны этой осенью.

Позже сам Уоллес подтвердил свою отставку. Он отметил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах.

По данным СМИ, глава МИД Британии Джеймс Клэверли может заменить Уоллеса в Министерстве обороны.