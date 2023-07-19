Трамп мог признать Иерусалим столицей Израиля "не бесплатно" – СМИ

Признание Иерусалима столицей Израиля Дональдом Трампа во время его президентства в США в декабре 2017 года связывают с передачей Белому дому антиквариата и предметов древности, которые якобы в настоящее время хранятся в его особняке, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

В публикации издания Hareetz отмечается, что источники израильских СМИ рассказали о хранении антиквариата правительства Израиля, в том числе старинных керамических масляных ламп, в особняке Трампа во Флориде.

По данным газеты Haaretz, "национальные сокровища" якобы застряли в доме бывшего президента США Мар-а-Лаго в течение нескольких месяцев, несмотря на усилия израильских властей по их возвращению.

Сообщается, что эти предметы которые первоначально были отправлены в Белый дом в 2019 году. Однако недавно были обнародованы их фотографии с коробками с документами, обнаруженными в ванной в поместье Трампа на фоне скандала с предъявлением обвинения в якобы неправильном обращении с секретными документами.

"Вывезенные из Израиля в 2019 году с разрешения его Управления древностей, израильские сокровища были отправлены в Соединенные Штаты для празднования Хануки, на котором присутствовал тогдашний президент Трамп. Предметы предназначались для непродолжительной демонстрации в Вашингтоне, а затем в течение нескольких недель должны были вернуться в Израиль" , - говорится в материале.

Однако, как пишет Hareetz, они так и не были выставлены в Белом доме из-за бюрократических затруднений, возникших со стороны официальных лиц США. Вместо того, чтобы вернуться в Израиль, антиквариат "застрял" в Штатах.

Как заявил журналистам бывший директор Израильского управления древностей Исраэль Хассон, организация отказалась от возврата предметов самолетом или через транспортную компанию из-за опасений, что они могут быть повреждены при транспортировке.

Вместо этого департамент планировал, что один из сотрудников лично пойдет и заберет антиквариат, но пандемия Covid-19 этому помешала.

В результате Управление древностей попросило Сола Фокса, крупного еврейско-американского донора организации, оставить предметы в его распоряжении до тех пор, пока не будет организовано их возвращение.

Однако ранее в 2023 году Израиль заявил, что пропавшие предметы были обнаружены в Мар-а-Лаго, где и остаются.

По данным Haaretz, сейчас "за кулисами" ведется широкомасштабная кампания по возврату предметов, а Управление древностей Израиля обращается к министерству иностранных дел и министерству стратегических дел Израиля, а также к бывшему послу США Дэвиду Фридману.

В Управлении древностей Израиля заявили, что они "знакомы с ситуацией, и она решается".

"Объекты были переданы до вспышки Covid-19, чтобы представить их тогдашнему президенту США. Первоначальный план не сработал, и объекты остались в США. В декабре прошлого года объекты были вручены предыдущему президенту в его доме. Как отмечается, высокопоставленные израильские и американские официальные лица совместно работают над возвращением объектов на родину в Израиль" , - говорится в сообщении.

Напомним, что в 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал все страны последовать примеру США и перенести свои посольства в Иерусалим.

После этого в декабре того же года Австралия признала Иерусалим столицей Израиля, но не переносила свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Через несколько месяцев правительство Румынии решило перенести свое посольство в Израиле из Тель-Авива.