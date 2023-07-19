Госдеп: РФ получает рекордную прибыль от экспорта зерна

РФ продолжает использовать продовольствие как оружие, и после своего одностороннего выхода из Черноморской зерновой инициативы уже сейчас наблюдается всплеск мировых цен на пшеницу, кукурузу и сою. Тем временем Москва продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна.﻿ Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Чиновник отметил, что приостановка Россией своего участие в "зерновом соглашении" стало "ее последним ударом по мировым запасам продовольствия".

"Всего через несколько часов Кремль обстрелял из ракет и ударных беспилотников украинский зерновой узел - Одесский порт. И вот сегодня (выступление было 18 июля) пресс-секретарь президента Путина пригрозил безопасности украинских кораблей, которые решаться перевозить продовольствие через международные воды" , - рассказал представитель Госдепа.

Миллер обратил внимание, что использование Россией еду как "оружие войны" на этот раз влияет не только на жителей Украины, но и на мировое предложение продуктов питания и цены.

"Шестьдесят пять процентов этих поставок были отправлены в некоторые из наиболее уязвимых стран и людей в мире. Мир не должен быть одурачен последней ложью Москвы. Воздействие этих действий уже ощущается, особенно на Ближнем Востоке и в Африке" , - сказал он.

Как сообщили в Госдепе, до реализации Черноморской зерновой инициативы цены на продовольственные товары подскочили почти на 22% из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

"В результате бесчеловечных и односторонних решений Москвы за последние 24 часа мы уже наблюдаем всплеск мировых цен на пшеницу, кукурузу и сою. Тем временем Россия продолжает получать рекордные прибыли от экспорта зерна" , - констатировал американский чиновник.

Миллер также отметил, что с момента реализации в августе 2022 года Черноморская зерновая инициатива успешно стабилизировала цены на продовольствие. В рамках данного соглашения в страны всего мира было отправлено более 32 млн метрических тонн зерна и продуктов питания, в том числе эквивалент почти 18 млрд буханок хлеба, большая часть которых была направлена в развивающиеся страны и наиболее уязвимые слои населения в Африке и Афганистане.

"Для миллионов людей зависят от украинского зерна, чтобы прокормить свои семьи. Мы призываем правительство России отменить свое решение и немедленно расширить, расширить и полностью реализовать инициативу, а также прекратить атаки на инфраструктуру, имеющую решающее значение для глобальной продовольственной безопасности" , - сказал представитель Госдепа.

Американская сторона также выразила надежду, что все страны убедятся в том, что именно РФ несет ответственность "за то, что еда не попадает к тем, кто в ней нуждается, и Россия должна немедленно изменить курс".