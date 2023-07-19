На подступах к Киеву ПВО уничтожила все вражеские "Шахеды" – КГВА

Ночью и на рассвете 19 июля враг атаковал столицу и Киевскую область ударными дронами, которые украинская ПВО обнаружила и уничтожила, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил начальник КМВА Сергей Попко.

"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесская область – особенно. Но о Киеве враг тоже не забыл. Опять атаковал столицу "Shahed"-ами. Безрезультатно", – сообщил он.

Попко отметил, что еще на подступах к столице ПВО обнаружила и уничтожила все вражеские дроны.

Он добавил, что, по предварительным данным, жертв и разрушений нет, но данные еще уточняются.