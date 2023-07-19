В Крыму прогремели взрывы на полигоне, очевидцы сообщают о "прилетах" (Обновлено)

Во временно оккупированном Крыму произошли взрывы в Кировском районе возле села Кринички рано утром 19 июля. Предварительно, были прилеты на территорию Старокрымского полигоне, и произошла детонация боеприпасов, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер" со ссылкой на очевидца.

"На Старокрымском полигоне у села Кринички попали по складу боеприпасов, продолжается детонация", - говорится в публикации.

Также отмечается, что прилетов было три, и зафиксировано попадание по полигону, после чего произошла детонация, и "взрывы слышны даже в Феодосии".

Руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов сначала сообщил о перекрытии автомобильной трассы "Таврида" – "в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе".

Впоследствии он объявил, что из зоны вокруг полигона на востоке полуострова будут эвакуированы более двух тысяч жителей четырех населенных пунктов.

При этом причины возникновения пожара Аксенов не указывает.

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