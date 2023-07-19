КНДР запустила еще две ракеты в сторону Восточного моря

В среду, 19 июля, КНДР запустила еще две баллистические ракеты малой дальности в Восточное море, пишет Антон Малиновский, РБК-Украина.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи (JCS) заявили, что обнаружили запуски из района Сунан в Пхеньяне между 3:30 и 3:46 по местному времени. Ракеты пролетели около 550 километров, прежде чем упасть в море.

JCS осудила запуски как "акты значительной провокации", наносящие ущерб миру не только на Корейском полуострове, но и в международном сообществе, а также как "явное" нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

"Наши военные будут сохранять устойчивую позицию готовности, основанную на способности решительно ответить на любые провокации Северной Кореи" , - заявили в комитете.

Запуски ракет КНДР

12 июля КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, а через день повторила﻿ испытание. США и Южная Корея осудили такие действия и провели учения﻿ со стратегическим бомбардировщиком в ответ.