Хорватия предлагает свои порты для вывоза украинского зерна

Хорватия предлагает свою железнодорожную сеть и порты в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна по альтернативным маршрутам в связи с блокированием Россией Черноморской зерновой инициативы, сообщает Укринформ.

Об этом заявил госсекретарь МИД Хорватии Франо Матусич на заседании Генеральной Ассамблеи ООН во время открытых дебатов министерского уровня, посвященных ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Хорватия готова помочь в поиске новых маршрутов экспорта украинского зерна. Хорватские железные дороги и порты в Адриатическом море – это один из возможных альтернативных маршрутов" , – сказал он.

По словам госсекретаря хорватского МИД, решение России не продлевать соглашение провоцирует угрозу голода во многих уголках планеты.

В своем выступлении Матусич отметил, что "Хорватия с первых дней российского вторжения заявила, что стоит на стороне Украины и ее народа". Он подчеркнул, что "Хорватия готова поддерживать Украину столько, сколько это потребуется".