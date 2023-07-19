Мятеж Пригожина "сбил с толку" военное командование в РФ – Милли

Из-за попытки вооруженного мятежа главаря террористической группировки Вагнера Евгения Пригожина структура военного командования России находится "в состоянии замешательства". Об этом сказал журналистам в Пентагоне глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли, сообщает Лига.net.

По мнению Милли, поход тысяч вагнеровцев на Москву "привел в замешательство" структуру российского военного командования, так как после вывода подразделений наемников из Украины ему нужно пересматривать как доступные для ведения войны ресурсы, так и инструменты управления ими.

"Аппарат командования и управления (РФ. – Ред.) на стратегическом уровне, безусловно, в лучшем случае в замешательстве и, вероятно, испытывает затруднения" , – сказал Милли.

Кроме того, по его мнению, последствия мятежа способствовали подрыву морального духа российских войск, который и без того был невысок из-за проблем с логистикой, "значительных" потерь среди офицеров и плохой подготовки.