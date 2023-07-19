РФ потеряла в войне с Украиной еще почти 500 военных и 31 артсистему – Генштаб

РФ потеряла в войне с Украиной еще почти 500 военных и 31 артсистему – Генштаб
Фото: Facebook

Российская армия за сутки потеряла около 470 военных, а также 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 239480 (+470) человек ликвидировано,
  • танков – 4123 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8059 (+8),
  • артиллерийских систем – 4573 (+31),
  • РСЗО – 689 (+0),
  • средства ПВО – 430 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 310 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),
  • крылатых ракет – 1279 (+6),
  • кораблей / катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19),
  • специальной техники – 683 (+6).

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