РФ потеряла в войне с Украиной еще почти 500 военных и 31 артсистему – Генштаб
Российская армия за сутки потеряла около 470 военных, а также 4 танка, 8 боевых бронированных машин, 31 артиллерийскую систему и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 239480 (+470) человек ликвидировано,
- танков – 4123 (+4),
- боевых бронированных машин – 8059 (+8),
- артиллерийских систем – 4573 (+31),
- РСЗО – 689 (+0),
- средства ПВО – 430 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3885 (+46),
- крылатых ракет – 1279 (+6),
- кораблей / катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7105 (+19),
- специальной техники – 683 (+6).