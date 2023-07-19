"Шахеды" повредили инфраструктурный объект на Житомирщине – ОВА

В Житомирской области от атаки дронами-камикадзе, которую Россия осуществила под утро 19 июля, пострадал инфраструктурный объект и частные дома, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко.

"Сегодня под утро враг атаковал Житомирскую область дронами-камикадзе. По предварительной информации, в результате удара "шахедами" пострадал инфраструктурный объект, есть повреждения частных домохозяйств", – сообщил он.

По состоянию на 8 утра информации о жертвах нет, информация о масштабах повреждений уточняется.