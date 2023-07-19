Украина рассматривает "зерновой коридор" через Румынию и Болгарию

Украина рассматривает возможность транспортировки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Румынии и Болгарии, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в эфире телемарафона.

Отметим, что своим выходом из "зернового соглашения" Россия отозвала гарантии безопасности судоходства. Учитывая это, оккупанты могут прибегать к обстрелам портовой инфраструктуры.

Боднар сказал, что, возможно, россияне не будут прибегать к выполнению всех угроз, о которых они говорят. Однако угроза остается, и это влияет на шипинговые компании, страхование и т.д.

В то же время, посол рассказал, что Украина создала соответствующий фонд гарантирования этих рисков, однако есть определенные условия.

"У нас также есть возможности привлекать корабли и компании. С нашей точки зрения, это можно реализовать даже не используя этот маршрут, который уже был согласован, а через территориальные воды Румынии и Болгарии. Это также возможный вариант, чтобы минимизировать риски" , - сказал он.

При этом Боднар подчеркнул, что должна быть ответственность международного сообщества. Это необходимо для того, чтобы с одной стороны помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой - давить на Россию для того, чтобы предотвратить возможные атаки.